労働時間は短いのに、一人当たりのGDPは日本の1.37倍。経済力で日本に大差をつけるスウェーデン。その繁栄の分岐点は、「性別分業は生まれ持ったものではなく、社会が形づくった規範に過ぎない」と再定義した瞬間にあった。60年代後半、経済発展のために女性の労働力を不可欠とした彼らは、国家を挙げて「男性が稼ぎ、女性が支える」という旧来の雇用慣行を解体したのだ。しかし、理想への道のりは平坦ではなく、70年代から90年代