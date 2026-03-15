夫の友人と交流することはありますか？株式会社インタースペースが運営する日本最大級のママ向け情報発信メディア「ママスタセレクト」が実施した「夫の友達」に関するアンケート調査によると、回答者の4割以上が、嫌いな人が「いる」と回答しています。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」婚活5年で結果が出ない…女性に放ったド直球発言この調査は子どもがいるまたは妊娠中の女性1226人を対象に、2025年12月にインター