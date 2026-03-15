40年ぶり復活!?2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はホンダブースに展示されていた「Super-ONE（スーパーワン）｣をご紹介します。アグレッシブなブリスターフェンダーが印象的なスーパーワンは、ホンダが2026年に発売を予定しているBEV（電気自動