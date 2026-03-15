flumpoolが、全国ホールツアー『flumpool Hall Tour 2026』を9月より開催する。 （関連：セカオワ Fukase、Creepy Nuts DJ松永、flumpool 山村隆太、Gackt……俳優としても活躍するマルチな才能） 本情報は、3月14日にYouTubeでプレミア公開されたflumpoolのスタジオライブ『flumpool Spring Session ～さくら前夜～』にて発表されたもの。本ツアーは、全国8会場で11公演が行われる。狭山市市