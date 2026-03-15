私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。その後私は息子のユウタと娘のナオを連れ、両親のいる実家に身を寄せました。やがて反抗的になった息子が「父さんの家に住む」と言って出て行きました。しかし1年半ほど経って、突然「そっちに戻りたい」と連絡してきたのです。なんでも元夫が「大学の学費は払わない」と言っているそうです。元夫は頑なな性格で、絶対に自分の主張を曲げません。うちの両親も話を聞いて戸惑