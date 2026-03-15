＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華がトータル6アンダーで首位を独走している。【ライブフォト】圧倒的…！最終組でこのスコア差7打差2位に米ツアーが主戦場の古江彩佳。9打差3位には女王・佐久間朱莉が続いている。プロ2年目の