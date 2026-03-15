◇オープン戦オリックス―ヤクルト（2026年3月15日神宮）オリックス・山中が、死球により途中交代を強いられた。6回無死一、二塁で犠打を試みた際に、ヤクルト・沼田が投じたボールが左手指に直撃。2年目の若武者は苦悶の表情を浮かべ、その場に倒れ込んだ。トレーナーに付き添われて自ら歩いてベンチに退き、直後に岸田監督が代走・広岡を告げた。山中は試合前時点でオープン戦打率・333。頓宮が故障で離脱中の中、一