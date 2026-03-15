お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜後1：00）に生出演。東日本大震災の時の知られざるエピソードを明かした。【動画あり】宮迫博之『アメトーーク！』発言を反省「ダセーなオレ」この日はゲストに蛍原徹を迎えての放送。雨上がり決死隊時代の相方・宮迫博之の話から、伊達は「3.11が近いからそういう話するのもあれ