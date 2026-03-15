ベトナム・ハノイで投票するトー・ラム共産党書記長（左）ら＝15日（VNA＝共同）【ハノイ共同】ベトナムで15日、5年に1度の国会議員選の投票が行われた。一党支配を続けるベトナム共産党の統制下にある選挙で、党員を中心とする政府系機関や組織の推薦候補が当選者の多数を占める見通し。非党員や、政府系機関の推薦を受けない自薦候補がどれだけ当選するか注目される。国営ベトナム通信によると、定数500議席に864人が立候補