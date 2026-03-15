【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の山田裕貴が3月13日、自身のInstagramを更新。同日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で、自身のラジオ番組オリジナルステッカーを配布したことを明かし、話題を集めている。【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子◆山田裕貴「日アカ」会場で「勇者の証」を配布同イベントに出席した山田は、