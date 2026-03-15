【モデルプレス＝2026/03/15】女優の広瀬すずが3月14日、自身のInstagramを更新。3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で着用した衣装の“秘密”を明かした。【写真】「実は秘密が」広瀬すず 「日アカ」衣装の“裏”公開◆広瀬すず「日アカ」で着用した衣装の秘密を公開同イベントに出席した広瀬は「今回の日本アカデミー賞ではとっっっても素敵なお着物を、