福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢選手の妻でモデルの愛甲千笑美（あいこう・ちえみ）さん（34）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。白いノースリーブのテニスウェア姿を披露した。「学生時代はテニス部でした」愛甲さんは、「学生時代はテニス部でした」と明かし、テニスウェア姿やラケットを持つ姿を投稿。「ときどきテニスしています」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白いワンピース型のテニ