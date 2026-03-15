フェルナンド・タティス・ジュニア（パドレス／外野手／27歳）■筋肉増強剤の使用が発覚した元本塁打王【投手編】サンチェスは昨季サイ・ヤング賞次点、「大谷翔平キラー」のサウスポー2021年に42本塁打を放ち本塁打王に輝いた。しかし翌年、薬物検査で筋肉増強剤の使用が発覚。実際にどの程度のパワーがあるのかわからなくなった。80日間の出場停止処分を受けて23年に復帰し、その後の3年間は25、21、25本で推移しているので、