【WBCドミニカ代表名鑑】【野手編】MLB最高給取りのソト、大谷翔平ファンのペルドモ、乱闘好きだったマチャドウラジミール・ゲレロ・ジュニア（ブルージェイズ／内野手／26歳）昨年のポストシーズンで本塁打を8本叩き込み、メジャーリーグ屈指のクラッチヒッターと見なされるようになった2世選手の代表格。特にヤンキースと対戦した地区シリーズでは4試合で3本塁打の好調ぶり。2本目は満塁アーチだったため、ポストシーズン