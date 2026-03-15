◇第１１０回日本選手権マラソン競歩（１５日、石川・能美市）男子は２時間５８分２１秒をマークした諏方元郁（愛知製鋼）が優勝。初の主要タイトルとなった。女子は昨年の東京世界陸上代表の梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が３時間３３分４７秒で制し、２月の日本選手権ハーフマラソン競歩と２冠を達成した。９月開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねており、諏方と梅野が代表に決まった。