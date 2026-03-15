◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の育成・平山功太内野手（２１）が第２打席で適時三塁打を放った。この日今季初の１軍合流し、「１番・中堅」で即スタメン出場した。０ー０の３回無死一塁で日本ハム先発・有原の初球内角ツーシームを捉え、左中間を深々と破った。２３年育成ドラフト７位で巨人入りした右の大砲候補。７日教育リーグ・オイシックス戦（Ｇタウン）で２打席連続本塁打を放つなど持ち前の