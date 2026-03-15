◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」で先発出場したが、初回に二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代した。侍ジャパンは逆転負けを喫し、第６回大会にして初めて準々決勝敗退が決まった。悔しい形での敗戦。試合後は足を少し引きずりながら帰