【今週の注目材料】豪中銀は利上げ濃厚、日銀、英中銀は今後の姿勢に注意 昨日の米FOMCに続いて、今回は豪州、日本、英国の金融政策会合をみていきます。 【豪州】 ここにきて急速に利上げの期待が広がっているのが17日のオーストラリア準備銀行(RBA)金融政策会合です。2月に約2年3カ月ぶりの利上げに踏み切った豪中銀。利上げの決定が全会一致であったこと、会合後のブロック総裁の会見で「需要やインフレの動向次