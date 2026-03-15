◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が１４日（日本時間１５日）、３点ビハインドの９回に救援登板し、１イニングを１安打無失点に封じた。しかし、日本はその裏も無得点に終わり、第６回のＷＢＣで初めて準決勝に進めず終戦した。試合後、菊池は「悔しいですし、あっという間に終わってしまったかなという、そんな感