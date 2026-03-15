「ＩＤＯＬＲＵＮＷＡＹＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」が１５日、東京・代々木第一体育館で行われ、女性アイドルグループのＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥらがステージを盛り上げた。グループごとにパフォーマンスを披露し、雑誌、ビューティーブランドとのコラボステージも実施。「ＬＡＲＭＥ」のステージに立ったＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴの板倉可奈は黒を基調としたクールな衣装で登場。感想を求