◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝のベネズエラ戦で敗れた。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱となった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指したが、最後の打者となった。試合後、取材に応じ「代表戦はもちろんリベンジというか。挑戦したいですし、どう