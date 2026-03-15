◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの１番・大谷（ドジャース）が１回に今大会３号となる先頭打者本塁打。ベネズエラの１番・アクーニャとともに両チームの初回先頭打者本塁打は大会史上初だ。また、大谷の１大会３本塁打は日本人のＷＢＣでは０６年の多村仁（横浜）、１７年の中田翔（日本ハム）、筒香嘉智（ＤｅＮＡ）に次いで日本人４人目。ＷＢＣ通算４