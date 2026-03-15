◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が先発で５回１失点。毎回の７安打を浴びながらも、粘りの投球で要所を締めた。「先頭を出すイニングが多く、ツーアウトからもランナーを出してしまい、攻撃にリズムをつなげることができなかった。ランナーが出ても崩れなかったことは良かったが、５回１失点でも納得いかない内容だった」とコメントした