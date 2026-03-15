◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本8ー5ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し5-8で敗れ連覇はならなかた。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（27）は第2打席に同点の適時打を放つなど4打数1安打1打点。虎戦士としての意地は見せたが、頂点への戦いは幕を閉じた。1-2で迎えた3回、1死