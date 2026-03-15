3月15日（現地時間14日）、クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズとデンバー・ナゲッツが対戦した。 レイカーズはレブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、ディアンドレ・エイトンがスターターに名を連ねた。試合序盤、レイカーズはドンチッチが第1クォーターだ