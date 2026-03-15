生田絵梨花が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルを5月6日にリリース。また、アニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。 （関連：乃木坂46 久保史緒里、9年のアイドル人生に幕丁寧に歩み続けた道のり、生田絵梨花・山下美月らの存在） 生田にとって初のTVアニメ担当楽曲となる本作は、アニメ作品の余韻を優しく包み込む、普段恥ず