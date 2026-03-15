CT検査とMRI検査で見つかる病気とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「CT検査とMRI検査の違い」とは？見つかる病気やメリットも解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関