日本女子代表は現地３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピン女子代表と対戦している。立ち上がりからボールを握り、攻め立てるなでしこジャパン。４−５−１の布陣で守りを固める相手に対し、攻めあぐねる時間帯が続いたが、45分についに均衡を破る。左CKからの混戦で、最後は田中美南が泥臭くヘッドで押し込んだ。さらに45＋３分、再び左CKから、今度は古賀塔子が豪快なヘディン