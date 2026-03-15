ヘタフェのモロッコ代表DFアブデル・アブカルが、アトレティコ・マドリードのノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロートの股間を触って一発退場となる珍事が発生した。14日にラ・リーガ第28節アトレティコ・マドリード対ヘタフェ戦が行われた。開始8分にアルゼンチン代表DFナウエル・モリーナが強烈なロングシュートを叩き込むと、アトレティコ・マドリードはGKフアン・ムッソの活躍もあって1点を守り抜き、1−0で勝利した。