マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ウェストハム戦を振り返った。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第30節が14日に行われ、2位マンチェスター・シティは敵地で18位ウェストハムと対戦。31分にベルナルド・シウバの技ありゴールで先制に成功したものの、35分にコーナーキックから同点弾を決められると、許したシュートはこのわずか1本だけながら、最後まで