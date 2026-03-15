現地３月14日に開催されたオランダリーグ第27節で、冨安健洋と板倉滉（怪我で離脱中）が所属するアヤックスは、三戸舜介を擁するスパルタとホームで対戦。日本人対決が実現したなか、前後半で２点ずつ挙げ、４−０で大勝した。半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスの一員になった冨安は、左SBで先発。アーセナル時代の2024年５月以来、約２年ぶりにスタートからピッチに立つと、ペナルティエリア左を崩して２点目を演出す