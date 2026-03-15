ユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティ監督が、セリエA第29節ウディネーゼ戦を振り返った。14日にイタリアメディア『スカイ』が伝えた。敵地に乗り込んだユヴェントスは、38分にケナン・ユルディズのお膳立てからジェレミー・ボガが3試合連続ゴールを記録して先制に成功する。その後に何度か訪れた追加点のチャンスを生かしきれず、フランシスコ・コンセイソンが挙げたかに思われた追加点もトゥーン・コープマイネルス