ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦している。グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、立ち上がりから引いて守る相手に対して、ボールポゼッションで圧倒。４分には左サイドを突破した藤野あおばのクロスのこぼれ球に反応した長谷川唯がダイレクトで狙うも、相手GKにセーブされる。押し込み続け