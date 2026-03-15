【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIのメンバープロデュース企画「INI STUDIO』(読み:アイエヌアイ スタジオ)」にて、高塚大夢（高ははしごだか）のオリジナル楽曲「またどこかで」が、3月17日にデジタルリリースすることが発表された。各種音楽配信サービスおよびTik Tokにて配信開始となる。 ■「またどこかで」はマルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた提供曲 マルシィは過去にINIの冠ラジ