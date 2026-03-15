2026年3月12日、台湾メディアの自由時報は、チャンネル登録者50万人を抱える人気YouTuber「可可酒精（ココジウジン）」氏が2年前に撮影した東京旅行動画を最新コンテンツとして投稿し、視聴者から批判を浴びていると報じた。記事は、「可可酒精」氏が今年2月末に、「2026年」とタイトルに付した日本旅行動画をアップロードしたと紹介。これに対して、視聴者がレストランのレシートの日付が24年であることを見つけたとした。また、