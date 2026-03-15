歌手・タレントの中川翔子さんが3月14日、インスタグラムを更新。高輪ゲートウェイシティ内の「JWマリオット・ホテル東京」にある地中海料理レストラン「SEFINO（セフィーノ）」で、夫婦の時間を楽しんだ様子を投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子育児の合間に「夫婦デート」報告「ミシュランの限定地中海料理ディナー」「富士山が見える夕暮れの景色を見ながらお食事！」「双子の将来をあれこれ想像しなが