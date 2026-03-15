順調なペースで勝ち星を積み重ねている。11日、佐々木世麗が、この日最初の騎乗機会から2連勝。今年通算16勝とした。2R（ダート1400メートル、10頭立て）の6番人気モデルチャン（牝5＝長南、父ゴールドアクター）では好発を決めると、1番人気レスプレンドール（牝6＝稲田、父アジアエクスプレス）をぴったりマーク。ラストの直線で差し切った。4R（ダート1400メートル、10頭立て）の4番人気パサデナドリーム（牝5＝坂本和、父