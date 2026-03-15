モハメド・アルファイド氏（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英紙タイムズは14日、英国の高級百貨店ハロッズのオーナーだった故モハメド・アルファイド氏から性的暴行を受けたとされる女性の証言を報じた。少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏を通じ、アルファイド氏を紹介されたという。アルファイド氏は、チャールズ英国王の元妻ダイアナ元妃と共に1997年に事故死した恋人の父親。2023年に94歳で死