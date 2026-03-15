お笑い芸人の有吉弘行（51）が15日までに、自身のXを更新。「絶望しかありません」とつづった投稿には芸人らが続々と反響を集めている。【写真】「お前のせいだ！」芸人と応酬を繰り広げた有吉弘行の“絶望”投稿有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」と投稿。子育ての家事中に起きた出来事を“絶望”という言葉も使ってユーモアを交えて表現した。この投稿には「あるあるw」「子育て世代はみんな通ってき