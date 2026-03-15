イタリアで開催されているミラノ・コルティナパラリンピック。今大会での引退を表明しているアルペンスキー男子（立位）の小池岳太選手（４３）は、昨年１２月に急逝した恩師への感謝を胸に滑る。スキーを習いたくても障害を理由に断られ続けていた時、唯一受け入れてくれた人だった。「教わったことをしっかり体現して恩返ししたい」と最後の戦いに挑む。Ｊ目指した日々、事故で一変長野県野沢温泉村のスキーチーム「スノーバ