Image: Shutterstock Lifehacker 2025年7月7日掲載の記事より転載 会議の議事録、移動中のひらめき、参考になった記事…日々多くの情報に触れています。しかし実際は、メモやブックマークをしただけで満足してしまい、「どこに書いたっけ？」と探したり、読み返すことがなかったり、使いこなせていません。 そんな「書きっぱなし」「読みっぱなし」のインプットを、AIが「使える資産」に変え