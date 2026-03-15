岡山シーガルズ バレーボール・大同生命SVリーグ女子の岡山シーガルズは15日、ヤマト市民体育館前橋で群馬グリーンウイングスと対戦し、セットカウント０対3で敗れました。 岡山は第1セットを23-25で落とすと、続く第2セットも22-25と接戦の末に失いました。 後がなくなった第3セットは序盤リードしましたが22-25で奪われ、ストレート負けを喫しました。 ■試合結果 岡山