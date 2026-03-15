サウサンプトン松木玖生がコベントリー戦で勝利につながるゴールを決めたイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生が、現地時間3月14日のコベントリー戦で勝利につながるゴールを決めた。1-0のリードで迎えた後半40分、松木はコーナーキックのチャンスで相手GKの前にポジションを取ると混戦をすり抜けてきたボールに反応。うまく右足を合わせてゴールに流し込んで2-0とする1点を決め