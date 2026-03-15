つまずく、人違いをする、名前を思い違えるといった、相手に実害を与えないレベルのちょっとした失敗をしたとき、人は恥ずかしそうに振る舞うよりも、自分で自分を笑い飛ばしたほうが周囲から好意的に受け取られやすいことが、コーネル大学の心理学者らが発表した研究結果で示されました。Transcending embarrassment: On the reputational benefits of laughing at yourself - PubMedhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41746706/Wh
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