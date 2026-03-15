女優の八木莉可子と俳優の中島裕翔が15日、都内で行われたテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』制作発表記者会見に出席。中島と初共演となる八木は、中島の紳士ぶりを大絶賛していた。【写真】夫婦役・八木莉可子＆中島裕翔、お似合い2ショットも！本作は、当時日本で唯一“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英