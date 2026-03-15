女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第１１６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）１０年が経ち、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を