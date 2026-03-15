◆女子アジア杯▽準々決勝日本―フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに、前半を２―０で終えた。なでしこは１次リーグを攻守で圧倒。第２戦のインド戦では驚異の１１得点を記録するなど、３戦で１７得点を奪い、失点もゼロで抑えた。ニルス・ニールセン監督は試合ごとに先発メンバーを入れ替えてきたが、この試合も正守護神のＧＫ山下杏也加ではな