◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの岡本和真内野手（２９）＝ブルージェイズ＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「５番・三塁」で先発出場。チームでただ１人のマルチ安打で気を吐いたが、日本は第６回大会で初めて準決勝に進めず終戦した。試合後は「悔しいということに尽きる」と声を絞り出し、今後に向けて「悔しいですけ