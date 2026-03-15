◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラに5―8で敗れて連覇を逃した。「3番・中堅」で出場した鈴木誠也外野手（31＝カブス）は、初回に二盗を試みた際に右膝を痛めて森下と交代した。場内には「右膝に違和感。引き続き状態を見ていく」とアナウンスされた。1死から四球