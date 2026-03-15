◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し5―8で敗れて連覇はならなかった。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）は4打数無安打だった。吉田は1次ラウンド全4試合で4番を務め、12打数6安打の打率・500、2本塁打、6打点を記録。天覧試合となった